Ostatnia chwila dla uczniów na decyzję. Ogólniak, technikum czy szkoła branżowa?

Licea

Tradycyjnie już najwięcej uczniów zainteresowanych będzie nauką w ogólniakach. To tendencja, która utrzymuje się od lat. W 2021 r. po pierwszym etapie rekrutacji do liceów ogólnokształcących zakwalifikowało się 2927 osób, do techników – 1581, do szkół branżowych I stopnia – 385. Podobnie było rok wcześniej. Wtedy było to odpowiednio: 2855, 1634 i 318.

– Złożę dokumenty do liceum – zapowiada Justyna, tegoroczna ósmoklasistka i przyznaje, że rodzice namawiali ją do nauki w technikum. – Przejrzałam ofertę, ale nie znalazłam nic, co by mnie jakoś bardzo zainteresowało i co bym chciała robić całe życie. Bo ja tak naprawdę jeszcze nie wiem, co chciałabym robić. Lubię grać w siatkówkę, ale na sportowca się nie nadaję. Nie mam też jakichś wyjątkowych zainteresowań czy ulubionego przedmiotu. Już bardziej wiem, czego nie lubię się uczyć: polskiego i historii. Dlatego będę celować w jakąś klasę z rozszerzeniem z matematyki i fizyki.

– Chcę iść na studia, dlatego wybiorę liceum. Niby maturę zdaje się i w technikum, ale nie chce mi się uczyć rok dłużej. Moi rodzice kończyli liceum i brat też, to normalne jest, że i ja chcę – mówi Michał, inny ósmoklasista. – Będę chyba celował w „Unię”, bo tam mam najwięcej znajomych. Jak się tam nie uda, to próbować będę też w „Biskupiaku” i w „Szóstce”. Tą ostatnią wybrałem dlatego, że mam najbliżej domu. I będę składał dokumenty do wszystkich klas. Przecież jak mi się nie spodoba w jednej, to pewnie będzie można się przenieść.

Technika i branżówki

Na stronie internetowej zawodowcy.lublin.eu znaleźć można pełny wykaz zawodów, które zdobywać będzie można w lubelskich szkołach. Na przykład Zespół Szkół Elektronicznych zaprosi przyszłych techników elektroników, teleinformatyków i techników szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, a Technikum Budowlano-Geodezyjne poszuka chętnych do zostania technikiem budownictwa, robót wykończeniowych w budownictwie, budowy dróg, geodetów, informatyków oraz techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, renowacji elementów architektury i inżynierii sanitarnej. Z kolei Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych stawia na zainteresowanych nauką na kierunkach technik usług fryzjerskich, technik przemysłu mody, technik fotografii i multimediów oraz technik stylista.

W tym roku po raz pierwszy młodzież w Lublinie będzie mogła wybrać w systemie rekrutacji również zawód technika dekarstwa.

– Liczę, że zainteresowanie tym kierunkiem będzie bardzo duże – zapewnia Aleksander Błaszczak, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, gdzie uruchamiany jest nowy profil. – To zawód bardzo perspektywiczny, bo potrzeby są ogromne, a fachowców niewielu. Dlatego na naszych absolwentów na pewno będzie czekała praca i to z dużymi zarobkami. Przyznam, że wiem od osób, które ukończyły dekarstwo w ramach naszej szkoły branżowej, że niejednokrotnie zarabiają oni więcej niż ja sam, czyli dyrektor szkoły z 36-letnim stażem pracy.

Czym będzie się różnić zdobywanie zawodu technika dekarza od dekarza? Będzie on miał dodatkowe uprawnienia związane m.in. z przygotowywaniem kosztorysów, nanoszeniem zmian w trakcie realizacji mniejszych projektów, czy kontroli wykonywania robót.

– To bardzo potrzebny zawód, bo brak fachowców średniego szczebla – podkreśla Błaszczyk.

Chociaż niektórzy dyrektorzy zauważają odwrót zainteresowania nauką w technikach na rzecz szkół branżowych.

– Taką tendencję widzimy od kilku lat. Wszystko dlatego, że nauka w technikum trwa pięć lat, a w szkole branżowej tylko 3 lata – mówi Karol Mróz, wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego. – Dlatego wielu młodych ludzi rezygnuje z dłuższej nauki, która da szansę na osiągnięcie bardzo dobrze płatnej pracy nie tylko w branży motoryzacyjnej, ale także ubezpieczeniowej czy przy szeroko rozumianej produkcji. Nie jest zainteresowana zdawaniem matury, która otwiera im drogę do studiów. Zamiast tego wybierają ścieżkę szybkiego zdobycia zawodu i możliwość szybszego rozpoczęcia pracy zawodowej.