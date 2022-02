Waleczne bieliki się zakleszczyły i spadły na ziemię. Pomogli im mieszkańcy [zdjęcia, wideo]

W niedzielę powietrzna walka dwóch bielików przeniosła się do parteru. Ptaki tak się zakleszczyły, że spadły na ziemię w pobliżu domów. Okoliczni mieszkańcy zadzwonili do Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, które zawiozło pierzastych wojowników do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Skrzynicach.

– Młodszy z ptaków został już w środę wypuszczony na wolność, mniej dostał w kość. Starszy zostanie z nami jeszcze przez około dwa-trzy tygodnie – mówi nam Lena Grusiecka, która prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Skrzynicach.

Jak podaje Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, młody, większy bielik – Sylwester – to czterolatek ze Starzawy na Podkarpaciu. Natomiast ten starszy i mniejszy, który otrzymał imię Tomasz, był zaobrączkowany jako pisklę w 2007 roku w Tarnawatce (pow. tomaszowski). Można powiedzieć, że został znaleziony na swoim terenie, bo jeszcze w zeszłym roku był lęgowy w pobliżu miejscowości Zalesie Kańskie, ok. 10 km na południe od Majdanu Zahorodyńskiego.