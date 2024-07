Groźne upały. Dwie kobiety zasłabły na ulicy

Para żużlowców Orlenu Oil Motor Lublin powalczy dziś w pierwszym półfinale Speedway of Nations

We wtorek na torze w Manchesterze ruszają rozgrywki Speedway of Nations mająca na celu wyłonienie najlepszej żużlowej pary na świecie. Do walki o zwycięstwo w barwach reprezentacji Polski staje Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera. Orlen Oil Motor Lublin będzie mieć jeszcze jednego przedstawiciela – Fredrika Lindgrena w barwach Szwedów czyli największego rywala Biało-Czerwonych