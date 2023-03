Lubelskie. Wójt Werbkowic nie przyznała się do winy. Usiądzie na ławie oskarżonych

0 A A

Agnieszka Skubis-Rafalska w poprzedniej kadencji była radną gminy Werbkowice. W 2016 roku została przez ówczesnego wojewodę Przemysława Czarnka powołana na wicedyrektora Wydziału Polityki Społecznej w LUW. W 2018 wygrała wybory na wójta. Z radnymi jest jej „nie po drodze” już jakiś czas. W 2021 i w 2022 roku nie udzielili jej wotum zaufania, a niektórzy mocno angażowali się w organizację referendum w sprawie odwołania szefowej samorządu (fot. Agnieszka Skubis-Rafalska/Facebook)

Nie przyznała się do winy. Złożyła wyjaśnienia, ale te najwyraźniej nie przekonały śledczych. Prokuratura w Janowie Lubelskim skierowała we wtorek do sądu akt oskarżenia przeciwko wójt Werbkowic. Agnieszka Skubis-Rafalska nie zasiądzie na ławie oskarżonych sama.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować