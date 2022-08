Dziennik Wschodni trafił do kapsuły w kościelnej wieży. Czekamy na czytelników z XXIII wieku

Kompletowanie kapsuły czasu AD 2022 oraz mocowanie kuli na dachu kościoła odbyło się pod koniec lipca. Dzięki temu nasze magazynowe wydanie z 29 lipca czeka na kolejną restaurację fasady lub kościelnej wieży.

– Nie wiem czy sto ale przez kilkadziesiąt lat ręczę, że nic z zakresu przeprowadzonych prac trzeba będzie poprawiać. Mam nadzieję, że do 8 września, do odpustu uda się wymienić okna od strony placu. Bo w piątek zdejmujemy rusztowania z wieży ale to nie koniec tego etapu prac – mówi inspektor nadzoru Michał Karwatowski, który przyznaje, że w kapsule czasu znajduje się pamiątka także związana z nim i jego rodziną. – Ale nie będę mówił co to jest. Miałem ten zaszczyt i okazję, że towarzyszyłem takiemu ważnemu wydarzeniu – dodaje.

W środę był na rusztowaniach, bo na wieży trwają jeszcze prace. Efekt zaskoczy mieszkańców. Po pierwsze zamontowano lampy, które oświetlą zwieńczenie świątyni od środka i na zewnątrz. Po drugie znów będzie słychać sygnaturkę.

– Po odczyszczeniu dzwonka znaleźliśmy na nim datę 1903, ale nie wiem kiedy przestano go używać. Ja mam 40 lat i nie opamiętam abym kiedykolwiek słyszał dźwięk sygnaturki. Teraz oczywiście będzie uruchamiana elektrycznie, jak kościelne dzwony, które słychać na pół godziny przed mszą – wspomina Michał Karwatowski, który należy do parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.

– Pewnie gdy się urwał sznurek, który ją uruchamiał, nikt na wieżę nie wchodził, żeby to naprawić i tak sygnaturka przestała być używana – przypuszcza proboszcz Tomasz Lis, który planuje, że uroczyste uruchomienie dzwonka i iluminacja wieży zbiegnie się z zakończeniem prac przy fasadzie, czyli jesienią. Ale nie chce jeszcze podawać konkretnej daty. Tłumaczy jedynie, że sygnaturka rozlegała się na pięć minut przed rozpoczęcie Eucharystii i była znakiem dla gromadzących się wiernych by wchodzili do kościoła. Tak będzie ją też słychać współcześnie.