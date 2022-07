Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 18 lipca 2022 roku

Domy dziecka. Przyjęto nawet 1-miesięczną dziewczynkę, a nie powinno jej tam być

Dopuszczanie do pracy osób, które nie mają kwalifikacji do pracy z dziećmi. Przyjmowanie zbyt wielu podopiecznych i zbyt małej liczby wychowawców – to tylko niektóre wnioski z raportu NIK o domach dziecka.