Koronawirus. Od niedzieli skierowania na szczepienia dla dzieci

- Planujemy, że 13 grudnia dotrą do Polski pierwsze dostawy szczepień. Wszystkie kanały służące do zapisów, w tym infolinia, będą - tak samo jak do tej pory - dostępne dla dzieci. Oczywiście musi to robić opiekun i oczywiście musi być obecny przy szczepieniu. Zachęcam, aby jeszcze przed świętami taki prezent dzieciom uczynić - mówił w Opolu minister zdrowia, Adam Niedzielski.

Ogłosił, że od od niedzieli będą wystawiane e-skierowania dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. We wtorek będą już możliwe pierwsze zapisy na szczepienia. Natomiast w czwartek ma się rozpocząć akcja szczepień.