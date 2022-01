Co warto wiedzieć o kontach maklerskich?

Instytucje bankowe oferują przeróżne rodzaje kont, ale nieco innym wariantem inwestycyjnym jest rachunek maklerski. Mając go, można inwestować w papiery wartościowe, co jest oczywiście obarczone pewnym ryzykiem, ale jednocześnie może być też bardzo opłacalne. Konto maklerskie można przyrównać do elektronicznego portfela, dzięki któremu użytkownik ma wgląd w posiadane aktywa, pozwala też na inwestowanie środków w różne instrumenty finansowe typu obligacje czy produkty strukturyzowane. Jeśli komuś marzy się posiadanie wartościowych akcji i ma pojęcie o giełdzie, to jak najbardziej będzie potrzebować rachunku maklerskiego.