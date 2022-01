Najnowszy raport covidowy, a minister mówi o najczarniejszym scenariuszu

Według danych z wtorku, w całym kraju zachorowało 11 406 osób, a zmarło 493 pacjentów. 173 nie miało chorób współistniejących.

województwo liczba przypadków zgony Cały kraj 11406 493 dolnośląskie 822 55 kujawsko-pomorskie 610 35 lubelskie 604 31 lubuskie 189 25 łódzkie 785 24 małopolskie 1355 64 mazowieckie 1750 42 opolskie 170 20 podkarpackie 627 8 podlaskie 237 8 pomorskie 900 38 śląskie 1069 70 świętokrzyskie 275 10 warmińsko-mazurskie 419 28 wielkopolskie 938 26 zachodniopomorskie 545 9

Minister zdrowia we wtorek w TVN24 ocenił, że minimum zakażeń „mamy za sobą”. – Teraz raczej trzeba się spodziewać systematycznych wzrostów. One nie będą duże, bo na razie nie mamy eskalacji związanej z omikronem –powiedział. Poinformował, że udział tego wariantu w zsekwencjonowanych próbkach w piątek wynosił 3 proc., a w poniedziałek - 7 proc.

Jednocześnie minister ocenił, że "mamy sytuację najtrudniejszą w porównaniu z innymi falami". – Nigdy nie było takiej sytuacji, że z jednej strony mamy tak wysoki poziom hospitalizacji i żeby ta fala kolejna, która nadchodzi, startowała właśnie z tych poziomów – powiedział, a pytany, czy wierzy w przewidywania ekspertów o możliwych 150-200 tysiącach zakażeń dziennie, odpowiedział: – Najgorsze w całej tej sytuacji jest to, że jesteśmy cały czas w okresie dosyć dużej niepewności i ryzyka. Cały czas gromadzimy wiedzę, staramy się obserwować to, co dzieje się w innych krajach. Musimy brać pod uwagę zarówno scenariusze najbardziej czarne, dramatyczne, jak i te, które są o wiele mniej katastroficzne.

Dodał też, że najczarniejsze scenariusze przewidują dalszy wzrost zachorowań. – To liczby powyżej 100 tysięcy zakażeń dziennie, które są przerażające, a nawet więcej - powyżej 200, 300 tysięcy, ale jest to budowanie scenariuszy na bardzo konkretnych założeniach, które nie zawsze wiemy, czy są rzeczywiste. My staramy się przygotować na każdy scenariusz –zapewnił.

