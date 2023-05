Dramat w Irlandii. Nie żyje 45-latek z Lublina "Został zasztyletowany"

O sprawie napisał m.in. "The Irish Sun", "Irrish Mirror" oraz portal Buzz.ie. Z dziennikarskich ustaleń wynika, że w jednym z domów w Enniscorthy, w hrabstwie Wexford, znaleziono w czwartek wieczorem ciało Polaka. Przerażającego odkrycia dokonała jego żona. Zszokowana kobieta nie wiedziała, jak się zachować. O pomoc zwróciła się najpierw do najbliższego sąsiada, który opiekował się domem pod nieobecność często wyjeżdżającej na wakacje pary. Kobieta płakała. Trudno było zrozumieć, co mówi. Policję zaalarmował więc właśnie sąsiad. Gdy mundurowi i ratownicy dotarli na miejsce, na ratunek dla Michała G. było już zbyt późno.

- Siedział na krześle z telefonem w dłoni. Został zasztyletowany - donoszą media. - Zmarł na miejscu.

Niedługo później policjanci zatrzymali w tej sprawie 21-latka. Wiadomo, że mężczyźni znali się wcześniej. Nieoficjalnie mówi się, że tuż przed atakiem doszło do kłótni. Potem Michał G. został czterokrotnie ugodzony nożem.

W sobotę 21-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Kolejne zarzuty dotyczą m.in. utrudniania pracy policji, ataku na funkcjonariusza i dwóch prób ucieczki z komisariatu. Sąd zdecydował o tym, że mężczyzna ma być przebadany przychatrycznie.

>>Był bity i kopany przez sześciu rozjuszonych mężczyzn. Powód? Wszystko zaczęło się od koloru skóry<<

Jak donoszą media, brutalnym zabójstwem zszokowani są mieszkańcy najbliższej okolicy. To cicha dzielnica mieszkaniowa, która dotychczas uchodziła za spokojną. Nie znaczy to jednak, że nigdy nie dochodzilo tam do zbrodni. W 2020 r. zaledwie kilka meterów od miejsca tragedii zasztyletowany został inny Polak. 42-letni Przemysław K. zmarł na miejscu.

Michał G. pochodził z Lublina. Do Irlandii przeprowadził się 10 lat temu. Rok temu we włoskim Asyżu wziął ślub. Był znany i bardzo lubiany przez miejscową Polonię. - Jesteśmy wstrząśnięci, tym co się stało - mówią cytowani przez irlandzkie media Polacy. - Był cudownym człowiekiem