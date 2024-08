Grupa Azoty składa zawiadomienie w prokuraturze: "Szkoda wielkich rozmiarów"

We wszystkich spółkach Grupy Azoty odbywały się w ostatnim czasie analizy i kontrole działań z ostatnich latach.

- Jest to szczególnie istotne w kontekście sytuacji finansowej, w jakiej znalazła się Grupa od II połowy 2022 roku. Trudna sytuacja powoduje, że mamy szczególny obowiązek reakcji w zakresie wszelkich zidentyfikowanych działań, co do których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa - przekazuje Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Adam Leszkiewicz i zapowiada, że w najbliższym czasie podobne działania kontrolne nadal będą podejmowane również w innych obszarach.

Tymczasem już teraz zdecydowano się zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa narażenia spółki na wielomilionowe straty. Chodzi o ficnansowanie przez Grupę Azoty założonej w 2016 roku Polskiej Fundacji Narodowej.

Prezes Leczkiewicz za rażący uznaje fakt, że doszło do bezwarunkowego zobowiązania dokonywania przez okres 10 lat wpłat na kwotę 45,5 mln zł.

– Co istotne, pomimo rekordowych poziomów strat raportowanych przez Spółkę w ostatnich 6 kwartałach, nie podjęto próby wycofania finansowania, a w przestrzeni publicznej dostępne były informacje o przypadkach niegospodarności w wydatkowaniu środków PFN. Spółka zaangażowała się w wieloletnią i wielomilionową inicjatywę de facto sponsoringową, deklarując środki na działalność PFN, pomimo że ta forma prawna z istoty rzeczy nie służy celom sponsoringowym na rzecz podmiotów gospodarczych – uważa prezes Adam Leszkiewicz.

W komunikacie czytamy, że Zarząd Grupy Azoty S.A. podjął uchwałę upoważniającą jej przedstawiciela w Radzie Polskiej Fundacji Narodowej do zaprezentowania stanowiska, by zmienić zasady wpłat w najbliższych latach, a także podjąć kroki zmierzające do likwidacji PFN.

Grupa Azoty to jedna z największych firm branży nawozowo-chemicznej w Europie. Jedna trzecia jej udziałów należy do Skarbu Państwa.