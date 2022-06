Karetka zderzyła się z innym samochodem, wjechała w przystanek. Zginęła kobieta

Jak przekazał sierżant sztabowy Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, około godziny 10.50 na Placu Szyrockiego doszło do zderzenia samochodu osobowego z karetką pogotowia. Funkcjonariusze są na miejscu i wyjaśniają okoliczności wypadku.



Po zderzeniu karetka wjechała w przystanek tramwajowy i tam uderzyła w około 60-letnia kobietę, która w wyniku potrącenia zginęła. Jak informuje Paulina Heigel, rzeczniczka zachodniopomorskiego pogotowia, ambulans jechał z włączonymi sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi. Znajdowały się w nim trzy osoby: dwóch ratowników medycznych, z czego jeden z uprawnieniami do kierowania karetką, oraz studentka, która odbywa praktyki w pogotowiu. Wszystkie te osoby trafiły do szpitali - jeden mężczyzna z urazem głowy, drugi z urazem biodra, a kobieta z urazem kończyny dolnej.



Do szpitala - z urazem głowy - trafił też mężczyzna z samochodu osobowego. Wszystkie te osoby są przytomne, w stanie stabilnym.