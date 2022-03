Kto chce mieć tańszy gaz? We wtorek upływa ważny termin

Złożenie oświadczenia pozwoli na korzystanie z niższych cen gazu nie tylko na okres, który dopiero nastąpi, ale od początku 2022 roku. Jest to możliwe dzięki ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych.

Trzeba wyjaśnić, że nie każdy może obniżyć sobie rachunki. Dotyczy to m.in. instytucji, które zostały objęte nową, wyższą taryfą gazową, a są to:

domy dziecka,

szpitale,

szkoły,

przedszkola i żłobki

oraz inni uprawnieni odbiorcy społecznie wrażliwi mogą wystąpić o objęcie ochroną taryfową.

Kogo zalicza się do tej ostatniej grupy? Są to:

jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione

podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

centra i kluby integracji społecznej

warsztaty terapii zajęciowej

organizacje pozarządowe

spółdzielnie socjalne

jednostki organizacyjne pomocy społecznej

noclegownie i ogrzewalnie

ochotnicze straże pożarne

placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

„Odbiorcy, którzy zrobią to w terminie do 15 marca 2022 roku będą korzystać z niższych cen gazu od 1 stycznia tego roku. Dotychczas do PGNiG Obrót Detaliczny wpłynęło ponad 43 tysiące oświadczeń on-line o ochronę taryfową” – informuje PGNiG.

Te niższe stawki to – przypomnijmy – taryfa, jaką posługują się odbiorcy indywidualni.

„Złożenie oświadczenia po 15 marca 2022 roku spowoduje, że skutek ochrony taryfowej nastąpi dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia. Nowi klienci powinni złożyć oświadczenia przed zawarciem umowy z PGNiG Obrót Detaliczny” – dodaje biuro prasowe gazowej spółki.

Oświadczenie można złożyć w biurze PGNiG Obrót Detaliczny lub korzystając z tej strony internetowej.