Rewolucja w Kodeksie pracy. Więcej urlopów, więcej wolnego

Zmiany w Kodeksie pracy to część polityki PiS, które chce zmienić pozycję pracownika na rynku pracy. Dotyczy to głównie osób z dziećmi, bo rewolucja dotyczy głównie nich.

Zmiany od 26 kwietnia 2023

Urlop na bliskich

Pracownicy mogą korzystać z urlopu opiekuńczego, który jest udzielany w celu zapewnienia wsparcia członkowi rodziny - dzieciom, czy rodzicom lub małżonkowi. Warunkiem jednak jest to, że ta osoba mieszka z pracownikiem. Co roku zatrudnionemu przysługuje pięć dni takiego urlopu.

Taki urlop jest jednak bezpłatny

>> Pielęgniarki ze szpitala drżą o swoje wypłaty<<

Na wypadek

Można także skorzystać ze zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Czas zwolnienia jest płatny w wysokości połowy przysługującego wynagrodzenia. Takie zwolnienie przysługuje dwa dni w roku.

Przerwa

Jeżeli ktoś pracuje sześć godzin dziennie to ma prawo do jednej 15-minutowej przerwy. Gdy pracuje się więcej niż dziewięć godzin, to jest też druga przerwa. Gdy czas pracy przekracza 16 godzin, to są to trzy 15-minutowe przerwy.

Urlopy rodzicielskie

Urlop rodzicielski został wydłużony z 32 do 41 tygodni. Przysługuje każdemu z rodziców, ale niewykorzystany nie przechodzi na drugą osobę – małżonka.

Zasiłek macierzyński

Teraz za cały okres rodzicielskiego przysługuje świadczenie w wysokości 70 proc. pensji. Ale gdy matka z góry zdecyduje się na wykorzystanie pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego (to 20 tygodni) i przysługującego rodzicielskiego (32 tygodnie) to za cały ten czas będzie dostawała zasiłek w wysokości 81,5 proc. pensji.

>>UMCS Ekonomista szuka pracy? To praca przychodzi do ekonomisty<<

Urlop ojcowski

To dwa tygodnie, które można było wykorzystać w ciągu dwóch lat od narodzin dziecka. Teraz to jeden rok.

Nadgodziny

Pracownik będący rodzicem dziecka to lat 8 nie może zostać, bez wyrażenia zgody, skierowany do pracy w wymiarze nadliczbowym lub w porze nocnej. Nie musi się też zgadzać na system przerywanego czasu pracy i nie może być odgórnie delegowany poza stałe miejsce pracy.