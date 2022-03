Ukraina alarmuje. Rosyjskie samoloty startują z lotniska przy polskiej granicy

Jak odpoczywać w górach?

No właśnie, jak odpoczywać? Czy aktywnie, przemierzając szlaki, czy może raczej oddać się błogiemu lenistwu? Każda z tych opcji będzie dobra, wszystko przecież zależy tylko od was. Ale jednak chyba lepiej wykorzystać ten wolny czas, by góry podziwiać nie tylko z hotelowego tarasu, ale i zapoznać się z nimi bliżej. Jak?