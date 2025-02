Wielkie pieniądze, wielkie inwestycje. Premier Tusk zapowiada Rok przełomu

W poniedziałek (10 lutego) w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła się konferencja prasowa pod hasłem „Polska. Rok przełomu”, na której premier Donald Tusk przedstawia plan gospodarczy na najbliższe lata.

– Do tej pory marzyliśmy o tym, żeby doganiać najbardziej rozwinięte kraje, żeby doganiać najdostępniejsze społeczeństwa, a dzisiaj chyba jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć, że to jest możliwe – tu nad Wisłą, w Polsce – żeby przegonić tych, którzy jeszcze stosunkowo niedawno patrzyli czasami na nas trochę z góry – mówił premier Tusk. Podzielił się również opiniami, które do niego docierają zza granicy. – Na świecie wszyscy mówią: to jest coś niesamowitego, co dzieje się w kraju z niełatwą historią, no można powiedzieć, z dość dramatyczną geografią.

Jakie są plany i pomysły rządu?

– W Polsce inwestycje w roku 2025 to będzie ponad 650 miliardów złotych i jesteśmy przekonani w rządzie, że to jest ostrożny szacunek. Dzisiaj właściwie mógłbym (...) powiedzieć, że będzie bliżej 700 mld niż 650. To jest kwota rekordowa, takiej nie było jeszcze w historii polskiej gospodarki – zapowiedział szef rządu.

Wskazał, że pierwszy warunek osiągnięcia takiego poziomu inwestycji został już spełniony. – Nie był to łatwy proces, mówię o odblokowaniu tych ponad 50 mld euro z tytułu KPO.

– Szefowie Microsoftu i Google'a będą za kilka dni w Polsce, będziemy dopinali ich plany inwestycyjne – poinformował premier Tusk. – Jesteśmy mocno zaawansowani, jeśli chodzi o rozmowy z największymi gigantami technologicznymi. Mam za sobą rozmowy z liderami Google'a, Amazona, IBM i Microsoftu.

Premier podkreślił, że szefowa Google'a przekazała mu, iż Polska jest „w centrum zainteresowania” firmy i jest to „najlepsze miejsce do inwestowania w Europie”.

Donald Tusk mówił także o inwestycjach w polską kolej. – Do roku 2032, w siedem lat (...) zainwestujemy w polską kolej 180 mld zł. Łapię się za głowę, bo to naprawdę robi wrażenie i to nie jest inwestycja odłożona w czasie. Te inwestycje już się zaczęły, trwają.

Jak stwierdził premier, inwestycje w kolej umożliwią budowę pierwszej elektrowni jądrowej i pozwolą na obsługę przeładunków w polskich portach morskich.

A skoro już o energii mowa: nie mogło zabraknąć tematu jej cen.

– Energii musimy mieć w Polsce więcej i ta energia musi być tańsza – podkreślił Donald Tusk. – Potrzebujemy bezpieczeństwa, potrzebujemy wiary we własny siły i możliwości, potrzebujemy też energii, w podwójnym tego słowa znaczeniu

Premier dodał, że przygotowana przez rząd strategia inwestycyjna musi rozwiązywać problemy związane z energią.

Premier przypomniał o budowie pierwszej elektrowni jądrowej. Poinformował, że rząd jest także „po decyzji” w sprawie wskazania potencjalnej lokalizacji na drugą elektrownię jądrową. Jak zaznaczył, „będzie to wymagało oczywiście zaangażowania prywatnego kapitału, bo nie wszystko z publicznych pieniędzy jesteśmy gotowi finansować”.