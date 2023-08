Wprowadził do szkoły mundurki. Koalicja Obywatelska wystawia go do Sejmu

W niedzielę Donald Tusk ogłosił, że Roman Giertych będzie startował z list KO. „Moja teściowa i świętej pamięci teść są z Gór Świętokrzyskich, tam cenią ludzi odważnych. Tam ludzie zapytają się ciebie: gdzie uciekasz, chłopie? My nie jesteśmy schroniskiem dla tchórzy. (...) Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej – i robię to tylko dla ciebie, Jarosławie Kaczyński – wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera Romana Giertycha na ostatnim miejscu” – powiedział szef PO na wiecu w Sopocie.

Takie posunięcie to nie przypadek, bo 26 sierpnia Jarosław Kaczyński ogłosił, że nie będzie startował z Warszawy, ale właśnie ze świętokrzyskiego.

„Jarku do zobaczenia w czasie kampanii. Mamy wiele do omówienia…" – napisał na platformie X (dawny Twitter) Giertych.

Trzeba przyznać, że to postać z barwną przeszłością polityczną. W 2001 roku utworzył Ligę Polskich Rodzin i z listy tej partii został wybrany na posła. To on jako minister edukacji w rządzie PiS (2006–2007) wprowadził do szkoły mundurki i zmienił listę lektur. Wówczas z programu usunięto na przykład Witolda Gombrowicza i Brunona Schulza, a dodano biografię Karola Wojtyły oraz kilka innych pozycji o historii księży. Po odejściu z polityki wrócił do pracy jako adwokat. Reprezentował choćby polityków Platformy Obywatelskiej, w tym Donalda Tuska.