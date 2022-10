Kraśnik. Budżet obywatelski jeszcze czeka na głosy

0 A A

Urząd miasta w Kraśniku (fot. Archiwum)

Do 26 października można głosować na projekty budżetu obywatelskiego, które będą realizowane w 2023 roku. Do głosowania zostało zakwalifikowanych łącznie 27 projektów. W większości są one związane z doposażeniem szkół, zwiększeniem miejsc parkingowych w mieście czy też wymianą oświetlenia.

