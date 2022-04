Kraśnik. Uczniowie i rodzice chcą remontu bursy. Co na to władza?

– Internat funkcjonuje w budynku przylegającym do tego, w którym mieści się nasza szkoła. Oba budynki są ze sobą połączone, dlatego też uczniowie mieszkający w internacie nie muszą wychodzić na zewnątrz by przyjść na lekcje, tylko schodzą na dół – opisuje Grażyna Jach, dyrektorka Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku.

Internat przy ZS nr 2 ma 60 miejsc. – Od 2 lat wszystkie są zajęte, ponieważ do naszej szkoły uczęszczają nie tylko młodzi ludzie z powiatu kraśnickiego. Mamy też uczniów z powiatów opolskiego i janowskiego – dodaje Grażyna Jach.

Budynek z internatem jest trzypiętrowy – na parterze jest aula, na I piętrze – pracownie informatyczne, a na II i III piętrze mieszczą się pokoje dla uczniów i łazienki.

– Budynek internatu, podobnie jak i budynek szkoły zostały wybudowane w latach siedemdziesiątych poprzedniego wieku – mówi Grażyna Jach. – W internacie nie był wykonywany wcześniej żaden większy, kompleksowy remont. Były prowadzone tylko prace doraźne w postaci chociażby malowania pokoi. Kilkanaście lat temu była wymieniona także podłoga. Remontowane był też łazienki.

Ale potrzebne są kolejne prace. – Chodzi przede wszystkim o wymianę instalacji elektrycznej, ale także wykonanie instalacji internetowej. Obecnie młodzież korzysta z sieci Wi-Fi, która nie do końca się sprawdza. Lepszym rozwiązaniem jest sieć przewodowa – przyznaje dyrektorka kraśnickiego „Reja”, która od 3 lat zabiega o przeprowadzenie remontu. – Mam nadzieję, że w tym roku to się uda.

Na przeprowadzenie remontu mają nadzieję także uczniowie – mieszkańcy bursy. Do starosty kraśnickiego Andrzeja Rolli wpłynęła petycja sygnowała przez członków Młodzieżowej Rady Internatu przy ZS nr 2 w Kraśniku, którzy zwrócili się z apelem „podjęcia działań przez Zarząd Powiatu Kraśnickiego w zakresie kompleksowego remontu internatu w celu poprawy warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa mieszkańców”. Petycję popisali też rodzice uczniów mieszkających w bursie.

– Remont internatu przy ZS nr 2 w Kraśniku planujemy już od 2 lat – przyznaje Andrzej Rolla, starosta kraśnicki. – Plany takie miał już zarząd powiatu w poprzednim składzie, ale nie udało się tego zrobić. My proponujemy rozgrzeszyć zakres prac, w stosunku do tego co było zaplanowane wcześniej: chodzi o remont łazienek i wentylacji. Obecnie trwa projektowanie, bo chcemy poszerzyć pierwotny projekt o dodatkowe roboty.

Pytanie pozostaje tylko jedno: kiedy ten remont zrobić?

Obecnie nie jestem w stanie na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Możliwości są dwie: albo czekamy na ogłoszenia naboru, do któregoś z programów unijnych, licząc na ewentualne dofinansowanie prac, albo wykonujemy zaplanowane roboty z pieniędzy z budżetu powiatu, bez żadnych dotacji. To jest kwestia do rozważenia nie tylko przez zarząd, ale całą radę powiatu.

Tymczasem wśród robót planowanych do wykonania w ZS nr 2 („w celu dostosowania obiektu do aktualnych wymagań ppoż. a także higieniczno-sanitarnych”) znalazły się m.in. następujące roboty: wydzielenie klatek schodowych w części internatowej poprzez wykonanie odpowiednich przegród ppoż., wymiana istniejących drzwi zejściowych z parteru do piwnicy na drzwi ppoż., wykonanie instalacji przeciwpożarowej wewnętrznej wodnej z hydrantami w budynku głównym w starej części szkoły oraz w części internatowej i wykonanie oświetlenia awaryjnego. Do wykonania jest też instalacja elektryczna i wentylacja mechaniczna, a także prace na terenie samej bursy – wymiana drzwi na drzwi ppoż., remont łazienek, pokoi i korytarzy.

Na część z tych prac zwróciła uwagę Komenda Powiatowa PSP w Kraśniku, która kontrolowała budynki szkoły w 2015 r.

Przed świętami wielkanocnymi petycją dotyczącą remontu internatu przy ZS nr 2 w Kraśniku zajmowali się członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu.