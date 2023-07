Remontują drogę 833 Kraśnik – Chodel. Kiedy będzie gotowa?

27-kilometrowy odcinek z Kraśnika do Chodla drogowcy remontują etapami. W pierwszej kolejności wykonano obwodnicę Kraśnika, teraz trwa remont 4,5-kilometrowego odcinka za Urzędów, a jeszcze w te wakacje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie rozpisze przetarg na ostatni fragment prowadzący z Urzędowa do Chodla.

– Już od dawna czekaliśmy na ten remont. Najgorzej to było jesienią, gdy dziury „chowały” się w kałużach. Łatwo było uszkodzić zawieszenie – mówi Dariusz Igras, kierowca z Kraśnika.

Odcinek z Kraśnika do Urzędowa ma być ukończony do końca 2024 roku, a na początku 2025 roku do użytku.

– Nowa droga ominie rynek w Urzędowie, dzięki czemu w znaczący sposób poprawi się komfort życia mieszkańców tego miasteczka. Koszt tej inwestycji, na którą udało nam się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, to ponad 65 milionów złotych – dodaje Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego, osobiście zaangażowany w remont drogi 833.

Wykonawcą remontu jest firma Strabag, a nadzór inżynierski sprawuje ZDI z Zamościa. 4,5 kilometra nowej drogi wojewódzkiej będzie mieć szerokość 7 metrów oraz nośność przystosowaną do obsługi ciężarówek o masie do 40 ton. Zostaną także wybudowane 2 ronda oraz 3 skrzyżowania, a także ścieżka pieszo-rowerowa o długości prawie 6 kilometrów. W Urzędowie zostanie także wybudowany nowy most o rozpiętości całkowitej 21,2 metra i szerokości 12,5 m.

– Zaawansowanie prac, które realizowane są bez żadnych opóźnień, wynosi ponad 28 proc., a w samej branży drogowej jest to prawie 19 proc. Mamy nadzieję, że przy sprzyjającej pogodzie, droga zostanie oddana do użytku na koniec 2024 roku – mówi Paweł Szumera dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Ostatnie przewidziany do remontu odcinek drogi, czyli z Urzędowa do Chodla, może być gotowy pod koniec 2026 roku.