Z Kraśnika głos wsparcia dla Ukraińców

Trzecia największa firma w Polsce przenosi siedzibę z Warszawy do Lublina

To trzecia co do wielkości firma w Polsce z prawie 46 mld zł przychodów, zatrudniająca 41 tysięcy osób. Teraz Grupa Kapitałowa PGE chce przenieść się z Warszawy do Lublina. A to oznaczać może gigantyczne zyski dla miejskiej kasy. Będą też nowe miejsca pracy, ale na warszawskie stawki nie ma co liczyć.