Ciężarówka zmiażdżyła osobowe renault. Volkswagen wjechał w budynek

Do zdarzenia doszło w środę rano. Wstępne ustalenia policjantów wskazują na to, że 26-letni mieszkaniec gminy Chełm kierując mercedesem na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem. Tył mercedesa zjechał na przeciwległy pas ruchu, co doprowadziło do zderzenia z samochodem osobowym renault. Autem kierował 47-letni mieszkaniec gminy Krasnystaw, który przewoził 18-letnią pasażerkę.

Zarówno kierowca jak i pasażerka renault zostali przewiezieni do szpitala w Krasnymstawie. Na szczęście po badaniach okazało się, że nie doznali poważnych obrażeń ciała. Oboje kierujący byli trzeźwi.

Wypadek w Izbicy

Tego samego dnia przed godziną 10 w Izbicy kierujący volkswagenem stracił panowanie nad pojazdem i jazdę zakończył na budynku gospodarczym. 34-letniemu kierującemu na szczęście nic się nie stało. Jak ustalili policjanci, przyczyną zdarzenia, również było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.