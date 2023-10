Krasnystaw obsypany promesami. Wielka kasa na inwestycje

Jacek Sasin wręczył w Krasnymstawie promesy w ramach 8. Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Trafiły one do samorządowców z powiatu krasnostawskiego, w sumie to ponad 90 mln złotych. W ramach 8. Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych do województwa lubelskiego ma trafić ponad 2 mld 74 mln zł, na realizację 418 zadań.

– Realizacja wielu lokalnych przedsięwzięć byłaby niemożliwa bez wsparcia rządu. Dla mieszkańców małym miast i wsi są one bardzo ważne, konieczne i niezbędne w codziennym funkcjonowaniu. Przykładem jest budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz – koszt ponad 30 mln zł, modernizacja basenu i budowa hali sportów walki za 10 mln zł, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Krasnegostawu za 5,3 mln zł, czy budowa drogi powiatowej - 1,5 mln zł – podkreślał Ryszard Madziar, doradca ministra Sasina, kandydat do Sejmu z listy PiS (drugi z prawej).

W konferencji, podczas której wręczano promesy uczestniczyła również Kamila Grzywaczewska, kandydatka PiS do Senatu z okręgu nr 18. Podczas całej kampanii wyborczej minister Sasin podkreślał: że to jedyna kandydatka PiS z tego okręgu, popierana przez samego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – wyjaśniając, że senator Józef Zająć, który obecnie startuje do parlamentu z paktu senackiego KO, nie ma w żadnej mierze poparcia PiS, „zdradził” „opowiedział się po stronie zła” (prof. Zając dostał się wcześniej do Senatu z listy Prawa i Sprawiedliwości).