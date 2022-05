Śmiertelnie potrącił człowieka i odjechał. Szukają tego samochodu i mężczyzny

Sadzić drzewa? Tylko takie, które lubią pszczoły

Jeśli sadzimy drzewa, to wybierajmy te miododajne – apeluje do urzędników radny powiatu radzyńskiego, Zbigniew Smółko (RaSiL). Z kolei, starosta Szczepan Niebrzegowski (PiS) zauważa, że nie wszystkie gminy są chętne do nasadzeń zastępczych.