Biała kiełbasa z miodem? Tak, to ma sens

Jajko obowiązkowo, najchętniej faszerowane i zapieczone na patelni. Wędlin niewiele, może trochę podlaskiego kindziuka i szynki. Ale tradycyjnie Monika upiecze białą kiełbasę, na którą przepis zdobyła kilka lat temu. To kiełbasa w musztardzie i piwie z miodem. Warunek: dobra musztarda francuska oraz dobre piwo.

Czego potrzebujemy?

– Dobrą białą kiełbasę kupuję ją w małym sklepie z wędlinami. Do tego ze trzy cebule, należy uważać, żeby nie były gorzkie. Dalej łyżka miodu gryczanego, łyżka musztardy francuskiej, pół szklanki piwa, olej do smażenia i przyprawy: sól, słodka papryka, chili – wylicza Monika Mikołajczuk. – Cebulę pokroić w plasterki, zeszklić na oleju, posolić, doprawić papryką i chili. Przełożyć do żaroodpornego naczynia, na cebuli ułożyć białą kiełbasę, dodać piwo. Miód dobrze wymieszać z musztardą, posmarować kiełbaski. Piec 40 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. I najważniejsze: co jakiś czas polewać kiełbaski sosem powstałym w trakcie pieczenia.

Ciasteczka wielkanocne z dziurką

Składniki: 45 dag mąki, 30 dag masła, 15 dag cukru pudru, 3 żółtka, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, szczypta soli.

Wykonane: Ciasto rozwałkować na grubość ok. 2-3 mm, wykrawać foremką dowolne kształty (ja zrobiłam pisankę), w części ciasteczek wykroić dziurkę - tak, by potem połączyć dwa ciasteczka (można je przełożyć np. kajmakiem lub konfiturą). Piec w 190 s ok. 15 minut. Ciasteczka posypać cukrem pudrem a w dziurkę włożyć konfiturę - najlepsza jest morelowa lub pomarańczowa.

Mazurek kajmakowy

Składniki: 2 szklanki mąki, 4 żółtka, 1 szklanka cukru pudru, 25 dag masła, cukier waniliowy. Na kajmak: 1 puszka skondensowanego słodzonego mleka, 5 dag masła, 1 cukier waniliowy, łyżeczka spirytusu.

Wykonanie: wszystko razem zagnieść i wstawić na 3-4 godziny do lodówki (lub dzień wcześniej). Foremki wylepić ciastem grubości ok. 30-50 mm. Piec, aż zrobi się złote (ok. 20-30 min.). Po ostudzeniu nasączyć ciasto świeżo zaparzoną i przestudzoną mocną kawą lub alkoholem. Teraz kajmak. Wrzucić całą puszkę (nie otwierać!) do wody i gotować na wolnym ogniu ok. 1,5 godziny. Otworzyć, wlać do garnuszka, dodać 5 dkg masła i 1 cukier waniliowy oraz – w wersji dla dorosłych – trochę spirytusu. Dobrze wymieszać, podgrzewając na małym ogniu. Lekko ostudzoną masą polać mazurek i ozdobić.