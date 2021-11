Bigos na widelcu na kilka sposobów. Jak zrobić ten najlepszy?

Adam Mickiewicz wielbi bigos

Sławę bigosu z kapustą opiewał Adami Mickiewicz, pisząc, że kwaszona kapusta swoim łonem okrywa cząstki najlepszego mięsiwa. W czwartej księdze „Pana Tadeusza” możecie przeczytać słowa, które są literackim pomnikiem tej potrawy:

„Bierze się doń siekana, kwaszona kapusta,

Która, wedle przysłowia, sama idzie w usta;

Zamknięta w kotle, łonem wilgotnym okrywa

Wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa;

I praży się, aż ogień wszystkie z niej wyciśnie

Soki żywne, aż z brzegów naczynia war pryśnie

I powietrze dokoła zionie aromatem”.

Warto wspomnieć o zwyczaju strzelania z bigosu. Bigos często zabierano na polowania. Po rozpaleniu ognia, zawieszano nad nim kociołek z bigosem. Kociołek miał przykrywkę, którą oblepiano ciastem. Kiedy bigos był wystarczająco gotowy, ciasto pękało, pokrywa leciała do góry, był to znak, że można ucztować. Jeśli już jesteśmy przy polowaniu, to rozróżniamy klika odmian bigosu. Bigos litewski zawiera kiszone jabłka, hultajski: szczególnie dużo drobno krajanego mięsa i słoniny. Bigos węgierski jest doprawiany ostrą papryką i śmietaną, wspomniany bigos myśliwski - kilka rodzajów dziczyzny.

Najważniejsze zasady przyrządzania bigosu

Podstawa to dobra kiszona kapusta, którą najlepiej przygotować w domu. W kiszeniu najważniejsze są proporcje kapusty i soli. Na 1 kg kapusty zaleca się użycie 1,5 do 2,5 dag soli kamiennej. Do dużej miski wkładamy partię poszatkowanej kapusty, solimy, mieszamy i czekamy, aż puści sok. Na dnie słoja, glinianego garnka lub beczułki układamy świeże liście kapusty. Na nie kapustę. Uciskamy rękami, aż ukaże się sok, dokładamy kolejne warstwy.