Dynia na widelcu, czyli pomysły na efektowne dania

Zajrzyjmy na początek do Zielnika z 1613 roku, w którym Szymon Syreniusz zapisał, że można je przyrządzać z jajkami, mlekiem, szafranem i cynamonem, cukrem, pieprzem, dodając na smak rodzynek. Autor wspomina także o słodkiej dyni kandyzowanej. Prof. Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wymienia młode pędy dyni używane do sałat, kluseczki dyniowe i suszone placki, a nawet torty. Okazuje się, że w XIX wieku w Polsce hodowano dynię melonową białą, żółtą, pomidorową, zieloną, czerwoną, a nawet indyjską zieloną.

Potaż z dynią czyli banią

Według potrzeby wielości potaziu, weź więcej lub mniej dyni, czyli bani, do kwarty mleka weźmiesz ćwierć dyni mniejszej; obierz ze skóry, wyrzuć jąderka, pokraj dynię na małe kawałki, włóż w garnek nalany wodą, gotuj przez dwie godziny, aż się marmelada zrobi i woda wygotuje się, włóż kawałek masła w wielkości jaja, trochę soli, zagotuj trochę. Potym wstaw kwartę mleka, włóż cukru, ugotuj także, nalej tym mlekiem dynią. Ułóż na półmisku, bułkę krajaną zmocz bulionem z dyni, przykryj drugim półmiskiem, postaw na gorącym popiele, niech przez kwadrans przygrzeje się, strzeż się jednak, żeby nie gotował się; na wydaniu wylej resztę potaziu i daj ciepło.

(W.W. Wielądko, „Kucharz doskonały pożyteczny dla zatrudniających się gospodarstwem”)

25 odmian na zdrowie

Dynia to jednopienna roślina o płożących się pędach, wielkich krzaczastych liściach i złocistych kwiatach. Ma ogromne owoce. Co więcej: znamy co najmniej dwadzieścia pięć odmian dyni o różnych odcieniach smaku. Przed wojną była bardzo chętnie uprawiana dla bogactwa smaku. Po wojnie zdegradowano ją na wsi do paszy dla zwierząt.

Na słynnych ucztach Lukullusa smakosze zachwycali się smażonymi kwiatami dyni w cieście oraz dynią w miodzie. W przedwojennych książkach kucharskich zachowały się przepisy na wykwintną zupę z dyni, potrawkę z dyni, konfitury i pikantne marynaty. Dziś dynia wraca do domowej kuchni. Najpierw jej zdrowotne właściwości odkryli lekarze greccy i arabscy. Z czasem dynię zaczęli ordynować zielarze, specjaliści medycyny naturalnej.

Następnie dynia poszła pod mikroskop. I co się okazało? Ma w sobie białka, cukry, cały zestaw witamin. Ale najważniejsze są mikroelementy. Miąższ dyni zawiera: wapń, potas, magnez, żelazo, cynk, fluor i krzem. Dietetycy podpowiadają, że dynia obniża poziom cholesterolu, zapobiega chorobom krążenia, schorzeniom gastrycznym, kłopotom z wątrobą. A teraz sprawdzone przepisy na dania z dynią w roli głównej.