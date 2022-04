Pyszności z pozostałości. Jak zagospodarować to co zostało po świętach? [przepisy]

Zaczynamy od bardzo prostej sałatki poświątecznej. Wędliny kroimy w kostkę, ser żółty ścieramy na tarce. Mieszamy w misce, dodajemy jeden bardzo drobno posiekany kiszony ogórek oraz trzy łyżki dobrego majonezu. Jeszcze odrobina pieprzu i gotowe. Resztki wędlin i pieczeni możemy wykorzystać do jajecznicy czy omletów.

A teraz wybrane potrawy: zaczynamy od fasolki po bretońsku, która po świętach smakuje wyjątkowo. To przepis, którym posługiwał się Ryszard Sieczkarz, słynny szef kuchni, który w czasach PRL w Piaskach otworzył restaurację Rarytas.

Fasolka po bretońsku z kiełbasą

Składniki: 80 dag fasoli białej, 50 dag kiełbasy wiejskiej, 15 dag tłuszczu mieszanego, 5 dag cebuli, 2 dag mąki, 9 dag koncentratu pomidorowego, 2 g papryki.

Wykonanie: fasolę opłukać, zalać na noc zimną, przegotowaną wodą, aby napęczniała i zostawić w chłodnym miejscu. Na drugi dzień ugotować ją w tej samej wodzie, w miarę potrzeby uzupełniając ilość wody wrzątkiem. Przyrządzić zasmażkę z tłuszczu, cebuli, lekko ją zarumienić, rozprowadzić wywarem z fasoli, dodać koncentrat pomidorowy. Sosem zalać ugotowaną fasolę, dodać sól i paprykę do smaku. Kiełbasę opłukać, pokrajać w kostkę, podgrzewać partiami z fasolą. Podawać z ziemniakami.

Forszmak

Składniki: 30 dag szynki i boczku wędzonego, korzeń pietruszki, 2 plastry selera, pół puszki groszku, 20 dag fasolki szparagowej, 2 ogórki kiszone, 1 cebula, słodka mielona papryka, pieprz, sól, ziele angielskie, listek laurowy.

Wykonanie: wszystkie składniki pokroić w cienkie paski, cebulę w piórka. Na patelni usmażyć na smalcu marchewkę i seler, dodać cebulę, wędlinę, następnie groszek, fasolkę szparagową, listek i ziele. Chwilę odparować nadmiar wody, na koniec włożyć ogórek. Chwilę jeszcze poddusić. Z płaskiej łyżki mąki i smalcu przygotować złotą zasmażkę, zagęścić forszmak, konsystencję dopasować do własnych wymagań. Doprawić pieprzem, słodką papryką. Ostrożnie z solą! Wyłożyć do miseczek, posypać natką pietruszki i kawałkami fasolki. Podawać z pieczywem.

Quiche. Instrukcja obsługi

To najlepszy i najprostszy sposób na zagospodarowanie tych dobroci, które zostały w lodówce po świętach. – Nigdy nie trzymam się przepisu. Wystarczy patent na dobre ciasto – mówi Elżbieta Cwalina, pasjonatka francuskiej kuchni.

Jak zrobić dobre ciasto? – Najważniejsze są proporcje składników. Potrzebujemy 20 dag pszennej mąki, 10 dag masła lub margaryny, 50 gram wody i mała łyżeczka (do kawy) soli – mówi Elżbieta. Co dalej? – Z podanych składników zagnieść ciasto (można dodać jedno jajko), zawinąć w folię i odstawić do lodówki na pół godziny. Rozwałkować ciasto, wyłożyć nim formę do tarty (średnica 24 cm) wysmarowaną smalcem. Ponakłuwać widelcem, nakryć papierem do pieczenia, obciążyć mniejsza foremką (żeby ciasto nam nie wyrosło) i piec w temperaturze 200 stopni przez około 20 minut, sprawdzając czy ciasto jest upieczone i ma piękny kolor.

Teraz następuje najprzyjemniejsza część, polegająca na skomponowaniu nadzienia. Należy zetrzeć 15 dag sera żółtego i podzielić na pół. Jedną połową wysypać ciasto. Układać kawałki podgrzanych wędlin, mocno usmażone pieczarki, które muszą odparować wodę, zeszkloną cebulę, dodać ulubione przyprawy. W misce rozkłócić 2 jajka, dodać 200 ml tłustej śmietany, doprawić gałką muszkatołową, dodać resztę żółtego sera. Zalać quiche, piec w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 40 minut.

– Za moment pojawią się młode szparagi, które są moim ulubionym dodatkiem do quiche. Dobrze sprawdzą się także pory. Warto eksperymentować z serami, dodając kilka różnych – mówi Elżbieta Cwalina, która ramach projektu „Hades Szeroka w drodze” prowadzi warsztaty z kuchni francuskiej.

Pizza z ziemniakami i boczkiem

Składniki: na ciasto: 25 dag mąki, 1 jajko, 2,5 dag drożdży, 125 ml mleka, 40 ml oleju, sól, cukier. Na nadzienie: 4 ugotowane ziemniaki, 2 cebule, 20 dag boczku, 20 dag sera, pół szklanki śmietany, pieprz, szczypta ziół prowansalskich.

Wykonanie: mąkę (najlepiej tortową) przesiać, żeby się napowietrzyła. Wsypać do miski, zrobić dołek, dodać pokruszone drożdże, cukier, ciepłe mleko, zarobić, odstawić do wyrośnięcia. Dodać resztę mleka, olej, jajko, zagnieść ciasto, obsypać mąką, nakryć serwetą, jak podrośnie, rozwałkować. Ułożyć na blaszce, posmarować śmietaną, posypać ziołami i odrobiną pieprzu. Ułożyć plastry ziemniaków, na ziemniaki krążki cebuli i boczek. Posypać serem. Piec 10 minut w temperaturze 230 stopni.

Saltimbocca alla parmigiana

Jeśli została wam dobra wędzona szynka, możecie zrobić kotlety cielęce z szynką. Oto jedna z wersji znanego dania.

Składniki: 4 kotlety cielęce, 2 łyżki dobrej oliwy z oliwek, 4 plastry wędzonej szynki, 2 łodygi pietruszki, 3 łyżki parmezanu, pół szklanki mocnego białego wina, masło, świeżo zmielony pieprz.

Wykonanie: kotlety cielęce lekko rozbić. Natrzeć obu stron pieprzem i solą. Na patelni rozgrzać oliwę, dodać masło. Zrumienić kotlety z obu stron. Szynkę posiekać, wymieszać z natką pietruszki i parmezanem. Na każdy kotlet nałożyć powstałą mieszankę, polać winem i przykryć. Kiedy para z wina rozpuści ser, wyjąć. Podawać z ćwiartkami ziemniaków opiekanymi w ziołach.

Spaghetti all’amatriciana

Składniki: 25 dag spaghetti, 10 dag wędzonego boczku, puszka pomidorów bez skórki, 1 mała cebula, 1 ząbek czosnku, 1/4 strączka czerwonego pieprzu, 2 łyżki oliwy, 1 łyżeczka suszonego rozmarynu, 1 łyżeczka suszonego tymianku, 30 dag tartego parmezanu, mały kieliszek białego wina.

Wykonanie: na dużej patelni rozgrzać oliwę. Drobno posiekaną cebulę krótko poddusić. Dodać pokrojony w grubą kostkę boczek, podsmażyć na złoto. Podlać winem. Drobno potłuczony czerwony pieprz wrzucić do cebuli z boczkiem, dodać przetarte przez sito pomidory, posolić i dusić ok. 20 min. Spaghetti ugotować w osolonej wodzie al dente, odcedzić. Do sosu dodać rozgnieciony ząbek czosnku, doprawić rozmarynem i tymiankiem. Polać spaghetti sosem i posypać parmezanem.

Tortilla

Składniki: 1 kg ziemniaków, 2 cebule, 15 dag wędlin, 6 jaj, oliwa, sól, pieprz.

Wykonanie: ziemniaki obrać i pokroić w cienkie plastry. Cebule drobno posiekać. Na grubej patelni rozgrzać oliwę i podsmażyć ziemniaki z wędlinami i cebulą, aż będą miękkie. Gdy wystygną, przełożyć do misy, zalać ubitymi jajkami. Na patelni rozgrzać oliwę, włożyć masę ziemniaczano-jajeczną, smażyć na małym ogniu pod przykryciem.

Ukraińska soljanka

Składniki: 2 litry bulionu, 25 dag pieczonego karczku, 25 dag wędzonego boczku, 10 dag wiejskiej kiełbasy, 2 duże cebule, 2 ziemniaki, 3-4 duże kiszone ogórki, kilka ząbków czosnku, 2 marchewki, 2 łyżki przecieru pomidorowego, sól, pieprz, listek bobkowy, ziele angielskie, 2 łyżki masła.

Wykonanie: do gotującego się bulionu dodać boczek pokrojony w paski. Na maśle podsmażyć cebulę i wrzucić do bulionu. Oddzielnie podsmażyć kiełbasę pokrojoną w paski i czosnek. Wrzucić do bulionu. Na maśle podsmażyć ogórki kiszone z czosnkiem, dodać do zupy. Kiedy ogórki zmiękną, wrzucić ziemniaki pokrojone w kostkę i paski karczku. Gotować 30 minut, doprawić solą i pieprzem, dodać przecier pomidorowy. Na koniec wlać szklankę kwasu spod ogórków. W Ukrainie zupę wlewa się do glinianych dwojaków i wstawia do rozgrzanego piekarnika, żeby nabrała smaku.

Zupa gulaszowa

Składniki: 1 kg wędlin, 1 czerwona papryka, 2 cebule, 3 marchewki, przyprawa do gulaszu, 1 puszka czerwonej fasoli, ziemniaki, sól, pieprz, czerwona słodka i ostra papryka, oliwa.

Wykonanie: mięso pokroić, oprószyć pieprzem, obsmażyć na oliwie. Przełożyć do garnka, zalać wodą i gotować. Na oliwie podsmażyć pokrojoną cebulę. Dodać do mięsa razem z pokrojoną papryką i marchewką. Pogotować, dodać przyprawę do gulaszu. Na końcu wrzucić ziemniaki pokrojone w kostkę i odsączoną fasolę i doprawić do smaku ostrą i słodką papryką.