Sezon na szparagi. Kilka pomysłów jak je przyrządzić

Zajrzyjmy do historycznych zapisków.

Możemy się domyślać, że szparagi wraz z karczochami przywiozła do Polski królowa Bona. Możemy się też domyślać, że bywając w Janowcu nad Wisłą, w zamku szparagi jadła. O szparagach pisał w swoje książce „Kucharz Doskonały” Wojciech Wielądko.

Zajrzyjmy do jego przepisu: „Obgotuj szparagi piękne i grube, osól trochę, dasz potym na półmisku lub z masłem zrumienionym podlane lub z sosem białym, który się tak robi: weź kilka żółtków z jajec, rozbij je mocno, wlej trochę octu, wsyp cukru, soli i masła kawałek włóż, razem to zagotuj, przydawszy trochę do tego bullionu, tym sosem podlejesz, dasz na stół”.

Szparagi. Instrukcja obsługi

Gdzie kupować szparagi? Najlepiej od lokalnego rolnika. Na szczęście w okolicach Kazimierza Dolnego, Wilkowa, Opola Lubelskiego znajdują się uprawy szparagów i można je kupić z pierwszej ręki w dobrej cenie.

Ważne, że te szparagi będą świeże i soczyste. Pęczki szparagów musimy oswobodzić z nitki, delikatnie obłamać końce (przełamią się tam, gdzie trzeba. Ostrym nożykiem obrać szparagi ze skórki, zaczynając w połowie w kierunku obłamanej końcówki. Obrane szparagi należy na powrót powiązać w pęczki i gotować na stojąco, tak, by główki wystawały nad poziom wody. Szparagi gotujemy krótko, tak by były al dente.

Doświadczeni szefowie kuchni dodają do wody masło, sól i cukier. Spróbujcie tej sztuczki. Co dalej? Najlepsze są polane bułką tartą z masłem. Oraz z jajkiem w koszulce. Bardzo polecamy.

Szparagi po polsku

SKŁADNIKI: 3 pęczki szparagów, sól, 3 łyżki masła, 45 g tartej bułki, 3 żółtka ugotowane na twardo, 1 łyżka siekanej natki pietruszki.

WYKONANIE: szparagi umyć, odłamać zdrewniałe końce, związać w pęczki. Resztki ze szparagów zalać wrzącą, osoloną wodą do 1/3 wysokości garnka. Włożyć szparagi do wrzącej wody, przykryć i zmniejszyć płomień. Delikatne wierzchołki szparagów muszą wystawać ponad wodę i gotować się na parze. Gotować 15 minut, wyjąć z wody, osuszyć i umieścić na ogrzanych talerzach. Rozpuścić masło na patelni, dodać bułkę; podsmażyć, mieszając, aż bułka się zarumieni. Dodać żółtka i natkę, wymieszać. Wyłożyć na szparagi i podawać.

Risotto ze szparagami według Gienona Mientkiewicza

Odkąd dostałem ten przepis, powtarzam go co roku. – Należy przygotować składniki: ryż aborio, szparagi, marcheweczka, papryczka, dobry olej lub oliwa, masło, śmietankę, wędzoną słoninę, sól, pieprz. Odciąć 1/3 szparagów od dołu, obrać, na obierkach i końcówkach ugotować smak.

Resztę szparagów jak i jedną marchewkę skroić w plasterki. Ostrą papryczkę w drobną kosteczkę a słoninę w julienne (słupki). Zostawić sobie to i owo do dekoracji. Ryż podprażyć na oleju, zalać wodą, powoli gotować pojąc od czasu do czasu szparagowym smakiem. W połowie dodać talarki marchewki a pod koniec szparagi i papryczki. Gdy nadejdzie czas doprawić, podbić śmietanką i masłem. Wykładać. A na wierzch dekor i paseczki słoniny, mają się tylko ogrzać od risotto i zrobić lekko przezroczyste. Kapeńka oleju, okruchy pieprzu i płatki soli – mówi Gieno. Coś wspaniałego.

Szparagi z koperkowym masłem i serem

SKŁADNIKI: 1 kg szparagów, 15 dag masła, 15 dag sera żółtego, 2 jajka, pęczek koperku, sól i pieprz WYKONANIE: szparagi ugotować. Drobno posiekać ugotowane jajka, wrzucić na roztopione masło, dodać posiekany koperek, zamieszać i natychmiast wyłożyć na szparagi. Na wydaniu posypać startym serem.