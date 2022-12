Słona cena słodkich świąt. Ile trzeba zapłacić za ciasta w lubelskich cukierniach?

W „Za kulisami” zamówienia na świąteczne ciasta można składać do 22 grudnia. W ofercie m.in. różne serniki (130 zł), strucle (110-130 zł), szarlotka z bezą (130 zł) i piernik z powidłami w czekoladzie (120 zł). Hitem i na święta, ale i na co dzień jest sernik japoński pieczony w kąpieli wodnej z białą czekolada i marakują.

– Ze względu na wzrost kosztów podnieśliśmy ceny o 10 zł – przyznaje Agnieszka Kolibska i od razu podkreśla, że w tej chwili ceny ciast warunkować będą przede wszystkim błyskawicznie rosnące ceny mediów. – Sytuacja jest kiepska i nie wiemy, co dalej będzie. Pewne jest to, że nigdy nie zejdziemy z jakości. Priorytetem są naturalne składniki i to, że nie używamy sztucznych stabilizatorów. Dlatego postanowiliśmy na symboliczną podwyżkę i zejście z własnej marży. Ponieważ w nowym roku czekają nas kolejne podwyżki wiosenna oferta świąteczna może być jeszcze droższa.

Podwyżki także w „Co słodkie to dobre”. Za sernik nowojorski zapłacić trzeba będzie 170 zł, tort marchewkowy – 160 zł, a za makowiec z bakaliami bez mąki – 200 zł.

– Oczywiście Boże Narodzenie kojarzy się z tradycyjnym sernikiem oraz piernikiem. Rozmawiając z klientami doszłam jednak do wniosku, że pora urozmaicić troszkę tegoroczną świąteczną ofertę. Stąd m.in. torcik ferrero rocher, tarta słony karmel oraz bezglutenowe figowe brownie z musem earl grey – wylicza Magdalena Belniak i przyznaje, że uśredniając, cena ciast jest u niej o ok. 40 proc. większa niż w zeszłym roku. – Nie da się ukryć, że ceny produktów ogromnie wzrosły. Za te świetne jakościowo, trzeba zapłacić naprawdę o wiele więcej. Nie poddaję się jednak i nie szukam tańszych zamienników. Dlatego mimo wzrostu cen wypieków, mam bardzo dużo zamówień. Klienci wiedzą za co płacą, i że np. torcik marchewkowy będzie po brzegi wypchany orzechami.