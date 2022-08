Czosnkowa ze szpinakiem, polewka z soczewicy na piwie... Zupy bez mięsa [przepisy]

Czerwony barszcz z chrzanem i miodem

Składniki: pół kg buraków, 2 marchewki, 1 pietruszka, pól selera korzeniowego, 1 średni por, 2 cebule, 8 dag suszonych prawdziwków, sok z połowy cytryny, 2 ząbki czosnku, 1 łyżeczka świeżego chrzanu, 2 listki laurowe, po 3 ziarna pieprzu i ziela angielskiego, sól, cukier albo miód, kwas buraczany.

Wykonanie: buraki obrać, umyć i pokroić w plastry. Cebule obrać i przekroić. Warzywa oczyścić i opłukać. Wszystkie warzywa włożyć do garnka i zalać wodą. Dodać przyprawy, posolić i gotować na małym ogniu 30 min. Grzyby umyć, namoczyć na 8 godz. i gotować do miękkości w wodzie, w której się moczyły. Gdy grzyby i warzywa będą miękkie przecedzić oba wywary i połączyć. Dodać kwas buraczany w proporcji 1:1. Barszcz podgrzać, doprawić sokiem z cytryny, solą i pieprzem oraz cukrem lub miodem. Tuż przed podaniem dodać chrzan i zmiażdżony czosnek. Podawać z uszkami.

Czosnkowa ze szpinakiem

Składniki: 25 dag liści szpinaku, 2 cebule, 1 główka czosnku, słodka śmietana, 1 litr bulionu warzywnego, sól, pieprz.

Wykonanie: w dużym garnku podsmażyć na złoty kolor drobno posiekaną cebulę i czosnek. Zalać bulionem. Gotować 10 minut, Dodać szpinak. Zagotować. Można zmiksować. Dodać śmietankę, doprawić do smaku solą z pieprzem. Podawać z grzankami.

Zacierkowa z przesmażoną cebulą

Składniki: 7 ziemniaków, 1 cebula, pół cebulki do przesmażenia, kawałek pora, nieduża pietruszka, kawałek selera, 2 marchewki, liść laurowy, 2 ziarnka ziela angielskiego, gałązka lubczyku lub selera, sól, pieprz do smaku, zielony koperek, pietruszka. Na zacierki: 2 jajka, mąka.

Wykonanie: ziemniaki obrać, pokroić w kostkę. Marchew, pietruszkę, selera zetrzeć na tarce, dodać pokrojoną cebulkę i pora. Dodać łyżeczkę soli. Zalać wodą, dodać lubczyk lub seler i gotować do miękkości warzyw. Jajka wbić do miseczki, wsypać mąkę – tyle aby się dobrze wymieszało i rozwarstwiało jak do kruszonki. Zacierki powinny się same formować pod palcami. Do ugotowanego wywaru dodać zacierki, zamieszać aby się nie skleiły, chwilę pogotować. Cebulę przesmażyć na oleju. Wrzucić do zupy, wymieszać i posypać koperkiem lub natką pietruszki.

Fasolówka z ziemniakami

Składniki: 50 dag świeżej fasoli, 5 ziemniaków, 2 l wody, 3 ząbki czosnku, 1 szklanka śmietany, 1 łyżka mąki, włoszczyzna.

Wykonanie: namoczoną fasolę zalać wodą, dodać drobno pokrojony czosnek oraz włoszczyznę. Po 30 minutach dodać ziemniaki pokrojone w kostkę. Gdy fasola będzie miękka zagęścić zupę śmietaną wymieszaną z mąką. Doprawić do smaku słodką i ostrą papryką. Na talerzach posypać zieloną pietruszką.