Pożar przyczepy kempingowej. Nie żyje 64-letni mężczyzna

Tragiczny finał awantury rodzinnej. Trzy osoby nie żyją

Szczecin. Na szczecińskim osiedlu Wrzosowe Wzgórze doszło do tragedii rodzinnej. W jednym z mieszkań znaleziono ciała trzech osób: dwóch kobiet i mężczyzny. Jedna osoba z obrażeniami trafiła do szpitala. Nikt nie został zatrzymany w tej sprawie, ani nie jest poszukiwany. Do tragedii doszło w trakcie domowej awantury, o czym mówili sąsiedzi.