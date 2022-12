Chłopiec, który wpadł do rzeki, zmarł. Poszukiwania matki trwają

Więcej zapłacimy za gorące żeberka

Od stycznia mieszkańcy Lublina będą płacić więcej za ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej. To efekt podwyżki wprowadzonej przez obie elektrociepłownie, które sprzedają energię do sieci. Wciąż ważą się za to losy podwyżki opłat za wodę i ścieki.