Ciuch-crossing, czyli akcja "Otwarta Szafa"

Jak mówią organizatorzy tej pożytecznej akcji, to okazja dla tych, którzy chcą odświeżyć swoją garderobę bez konieczności wydawania na ten cel pieniędzy. Wymiana odzieży dotyczy rzeczy w dobrym stanie, w tym obuwia dziecięcego, młodzieżowego, damskiego i męskiego. - Jeśli masz ubrania, których od dawna nie nosisz, ale są niezniszczone i nadają się do użytku, możesz je oddać do "Otwartej Szafy" - tłumaczą pracownicy oddziału rejonowego PCK w Lubartowie.

Akcja wymiany odzieży ma charakter cykliczny. Według założeń odbywać będzie się co wtorek w godz. 10-15 w magazynie Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Jana Pawła II 14 (wejście od Armii Krajowej). W tym czasie można zarówno przynosić swoje rzeczy, jak i wybrać coś dla siebie. Co ważne - jedno nie jest warunkiem drugiego. Dyżury w punkcie prowadzą wolontariuszki z klubu seniora "Czas".

Poza możliwością podzielenia się z innymi ubraniami, z których już nie korzystamy, na miejscu możemy również zostawić żywność dla potrzebujących. W magazynie stoi lodówka jadłodzielni - otwarta także dla tych, którzy chcą skorzystać z jej zawartości. - Nasza akcja wpisuje się w zasady Zero Waste, czyli ochronę wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję i ponowne wykorzystanie produktów - zaznaczają pracownicy oddziału.

Najbliższa okazja do skorzystania z oferty PCK już za tydzień, 30 stycznia.