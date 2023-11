"Brak słów, żeby to opisać". 42 cudzoziemców odebrało polskie obywatelstwa

Aż 28 osób, którym we wtorek wręczono polskie obywatelstwa, pochodzi z Ukrainy. Wśród nowych polskich obywateli znaleźli się także przybysze z Serbii, Rumunii, Afganistanu, Słowacji, Rosji czy Białorusi.

- Każda z tych osób przeszła inną drogę życiową. Są wśród nich studenci, osoby pracujące, współmałżonkowie Polaków, ale również osoby polskiego pochodzenia – mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. I dodaje: - Większość z nich na terenie Polski przebywa od wielu lat. Przyznanie obywatelstw jest rodzajem uporządkowania ich statusu prawnego, ale jednocześnie dowodem na ich integrację z otoczeniem. Dobrą sytuacją jest, kiedy każdy mieszkaniec naszego kraju poczuje dodatkową więź emocjonalną poprzez wejście w pełnym wymiarze do tej wspólnoty.

Bracia Alyas i Fuiaz w Polsce mieszkają od prawie dziewięciu lat. Obecnie kończą studia z bezpieczeństwa narodowego na Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

- Przyjechaliśmy tu studiować, ale jednym z powodów była także sytuacja polityczna w naszym kraju. Obywatelstwo ma dla nas duże znaczenie. Brak mi słów, żeby to opisać. Chcemy zostać w Polsce i wstąpić do wojska. Dzięki dokumentom będzie to możliwe – mówi nie kryjąc wzruszenia Alyas.