Budujemy silne Lubelskie dzięki nowym inwestycjom

* W mediach społecznościowych informuje pan o “tysiącach” inwestycji realizowanych w naszym regionie. Rzeczywiście tak jest?

Od początku jednym z priorytetów Prawa i Sprawiedliwości było wspieranie Polski lokalnej i wyrównywanie szans. Wypełniamy w tej sposób wielki testament ideowy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Polska wschodnia i województwo lubelskie za sprawą m.in. rządu PO-PSL przez lata były tą gorszą Polską, w którą nikt nie chciał uwierzyć, zainwestować w jej potencjał. Dopiero rządy PiS sprawiły, że Lubelskie zyskuje na znaczeniu. Dla nas Polska jest jedna i należy dbać o jej zrównoważony rozwój.

* Konkretne liczby?

Tylko w tym roku województwo lubelskie na inwestycje lokalne otrzymało aż 2,5 miliarda złotych, w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. To o 700 mln zł więcej niż w pierwszej edycji programu. Pozwoli to na zrealizowanie 462 nowych inwestycji w regionie. Lubelskie jest trzecim regionem w Polsce pod względem sumy przyznanych na inwestycje środków. Biorąc pod uwagę wszystkie inwestycje wspierane przez rząd, które zrealizowaliśmy oraz te będące w trakcie realizacji w województwie lubelskim mamy ich łącznie ponad 6500. Tak dynamiczny rozwój regionu to także zasługa naszej dobrej współpracy z lubelskimi samorządowcami, a nawiązanie i utrzymanie tej współpracy to wielkie dzieło wicepremiera Jacka Sasina, który od lat wspiera Lubelszczyznę i skutecznie zabiegał o liczne fundusze. Sam w imieniu wicepremiera uczestniczyłem w wielu lubelskich projektach i wiem, że konieczne jest dużo pracy, spotkań i rozmów walcząc o te fundusze, bo potrzeb jest jeszcze mnóstwo w całym kraju.

* Jakie inwestycje, które były zrealizowane w ostatnim czasie, są wg pana kluczowe?

Tylko w ostatnich tygodniach uczestniczyłem w otwarciu pełnowymiarowej pływalni w Hrubieszowie, otwarciu nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krasnymstawie, przekazywałem klucze do nowych mieszkań mieszkańcom Terespola, otwierałam nowy odcinek drogi w powiecie włodawskim, w Leśniowicach otworzyliśmy nowoczesną halę sportowo-widowiskową z pełnowymiarowym, wielofunkcyjnym boiskiem. Dzięki rządowemu wsparciu zrealizowaliśmy wiele inwestycji, o których marzyły pokolenia mieszkańców, czasem czekając nawet dziesiątki lat. Jedną z kilku kluczowych - na którą przeznaczymy ponad 1,3 mld zł jest realizacja dwóch odcinków trasy S12: Piaski - Dorohucza oraz Chełm – Dorohusk, na którą podpisano niedawno umowę.

* Co jest jeszcze w planach?

Niedawno ogłosiliśmy, że za 1,2 mld zł powstanie szybkie połączenie kolejowe Łęcznej i Włodawy z Lublinem oraz rewitalizacja linii Chełm – Włodawa. To są kolejne dowody na to, że rozwój Polski wschodniej i Lubelszczyzny jest jednym z priorytetów rządu. Co ważne, w ciągu drogi ekspresowej S12 powstanie północna obwodnica Miasta Chełm, na której budowę wydano niedawno zezwolenie. W tym miejscu ogromne podziękowania za zaangażowanie w powstanie w dwóch nowych odcinków trasy S12 należą się wicepremierowi Jackowi Sasinowi, który od lat walczył o realizację tej inwestycji i był jej ambasadorem.

Obwodnica poprawi warunki podróżowania i bezpieczeństwa ruchu. Wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, poprawi jego płynność i ograniczy negatywne oddziaływania na środowisko. Trasa S12 natomiast ma znaczenie nie tylko dla rozwoju regionu w kontekście nowych inwestycji i transportu lokalnego. Wybuch wojny w Ukrainie i planowana jej odbudowa sprawia, że potrzeba stworzenia wygodniejszego połączenia z naszą wschodnią granicą stała się nagląca - dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom inwestycyjnym dla Lubelszczyzny.

Oczywiście mógłbym wymienić wiele więcej zrealizowanych projektów czy tych będących w trakcie realizacji, jednak po pełną listę inwestycji z woj. lubelskiego zapraszam na utworzoną przeze mnie stronę internetową https://www.SilneLubelskie.pl.