Lubelskie bardziej cyfrowe. Wiemy, kto dostał 56 mln unijnego dofinansowania

To znaczący krok w kierunku rozwoju cyfryzacji regionu oraz poprawy dostępu mieszkańców w województwie lubelskim do elektronicznych usług publicznych. Marszałek Jarosław Stawiarski wręczył dziewięć umów o dofinansowanie na projekty z zakresu cyfryzacji. Ich łączna wartość wynosi ponad 66 mln zł, z czego ponad 56 mln zł to środki unijne.

