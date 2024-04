Sejmikowi rekordziści. W czołowej „10” tylko dwoje spoza PiS

Niespodzianki nie było. Prym wiódł marszałek Jarosław Stawiarski. Na polityka PiS startującego w okręgu nr 2, obejmującego powiaty: lubelski, janowski, opolski, kraśnicki, puławski i rycki zagłosowało aż 53 832 wyborców. Drugie miejsce zajął wicemarszałek Michał Mulawa, który w okręgu nr 5 (m. Zamość, powiaty: zamojski, tomaszowski, biłgorajski i hrubieszowski) uzyskał 38 049 głosów. Co ciekawe, jeśli odniesiemy się procentowo do liczby wszystkich oddanych głosów w danym okręgu to Mulawa z 21,95 proc. okazuje się lepszy od Stawiarskiego (20,43 proc.).

Trzecie miejsce na liście najlepszych wyników zajęła Bożena Lisowska z Koalicji Obywatelskiej, która w Lublinie (okręg nr 1) zdobyła 25 544 głosów.

Tuż za podium znaleźli się liderzy PiS, listy w okręgu nr 1 – prof. Mieczysław Ryba i nr 4 (m. Chełm, powiaty: chełmski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski i włodawski) - Kamila Grzywaczewska. Na wiceprzewodniczącego Sejmiku zagłosowało 21 779

wyborców, a na byłą dyrektor lubelskiego oddziału KOWR zaledwie 37 osób mniej.

W czołowej „10” znalazło się tylko dwoje kandydatów spoza PiS. Oprócz wspomnianej już Bożeny Lisowskiej, ostatnie miejsce przypadło jej partyjnemu koledze, Andrzejowi Ścibiorowi, na którego zagłosowało 14 152 wyborców.

53 832 Jarosław Stawiarski (PiS, okręg nr 2)

38 049 Michał Mulawa (PiS, okręg nr 5)

25 544 Bożena Lisowska (KO, okręg nr 1)

21 779 Mieczysław Ryba (PiS, okręg nr 1)

21 742 Kamila Grzywaczewska (PiS, okręg nr 1)

18 794 Jerzy Szwaj (PiS, okręg nr 3)

18 094 Piotr Breś (PiS, okręg nr 2)

16 725 Ryszard Szczygieł (PiS, okręg nr 3)

15 216 Marek Wojciechowski (PiS, okręg nr 1)

14 152 Andrzej Ścibior (KO, okręg nr 2)

W poprzednich wyborach do Sejmiku, w 2018 roku, najwięcej głosów zdobyli kandydaci PiS - prof. Ryba (32 923) i Tomasz Solis (25 444), Krzysztof Grabczuk (25 311) i Jacek Bury (22 708) z Koalicji Obywatelskiej oraz Zdzisław Szwed z PiS (21 531). Ostatni z wymienionych startował także w niedzielnych wyborach, tyle że nie z „1” na liście w okręgu nr 4, jak miało to miejsce przed pięcioma laty, ale dopiero z „5”. Uzyskał 7212 głosów, co było dopiero piątym wynikiem na liście i nie wystarczyło do zdobycia mandatu.