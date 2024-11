Wody Polskie podsumowały rok. Mówili też o powodzi

Pomoc, w którą zaangażował się lubelski oddział Wód Polskich nie polegała tylko na pomocy przy wałach powodziowych. Specjaliści z Lublina oceniali także sytuację z powietrza oraz szacowali straty. Z wykorzystaniem specjalistycznych dronów z kamerą na podczerwień dokumentowano straty jakie niósł ze sobą żywioł. Łącznie na Dolnym Śląsku pracowało ponad 20 pracowników z lubelskiego oddziału Wód Polskich.

Za pracę wszystkich osób zaangażowanych w pomoc powodzianom podziękował wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.

– Za to, że zostawiliście rodziny i pojechaliście pomagać, pracować w innym miejscu, składam wam serdeczne podziękowania. To też pokazuje, że jest solidarność pomiędzy oddziałami i my uchroniliśmy się w tym roku od takich katastrof, ale to pokazuje, że trzeba mądrze gospodarować zasobami wodnymi – mówił wicewojewoda.