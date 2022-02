Zbiórki na pomoc Ukrainie w woj. lubelskim. Miejscowości, adresy, szczegóły [lista]

Urząd Miasta Kraśnik

Gdzie: Budynek Urzędu, ul. Lubelska 84 (wejście główne)

Kiedy: Poniedziałek - piątek od 8 do 15

Co:

Trwałe produkty żywnościowe, takiej jak: konserwy, makarony, cukier, kasza, ryż, olej, herbata.

Produkty higieny osobistej, przede wszystkim dla kobiet i dzieci.

---

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

Gdzie: Siedziba CKiP, al. Niepodległości 44

Kiedy: Poniedziałek - piątek od 8 do 15

Co:

Trwałe produkty żywnościowe, takiej jak: konserwy, makarony, cukier, kasza, ryż, olej, herbata.

Produkty higieny osobistej, przede wszystkim dla kobiet i dzieci.

---

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Gdzie: Budynek Starostwa, al. Niepodległości 20

Kiedy: Poniedziałek - piątek od 7.30 do 17

Co: Kasza, ryż, makarony, konserwy, pasztety, mąka, sól, cukier, fasola, kawa, herbata, miód, mydło, żel do mycia ciała, pasta do zębów, papier toaletowy, chusteczki higieniczne, pozostałe środki higieny osobistej.

---

Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku

Gdzie: Budynek szkoły, ul. Armii Krajowej 25

Kiedy: Poniedziałek - piątek od 7.30 do 17

Co: Kasza, ryż, makarony, konserwy, pasztety, mąka, sól, cukier, fasola, kawa, herbata, miód, mydło, żel do mycia ciała, pasta do zębów, papier toaletowy, chusteczki higieniczne, pozostałe środki higieny osobistej.