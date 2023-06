7 pogrzebów mniej ofiar potrąceń na „zebrach”

1 czerwca 2021 weszły w życie zmiany w przepisach, które miały na celu poprawić sytuację na przejściach dla pieszych. Piesi uzyskali pierwszeństwo już w chwili, gdy wchodzą na przejście. – Kierowca, zbliżając się do przejścia dla pieszych, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i zwolnić, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu i na nie wchodzących – przypomina regulację mł.asp. Renata Szpakowska, z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie.

Efekty zmiany przepisów widać w policyjnej statystyce zdarzeń drogowych w rejonach przejść dla pieszych. – W okresie od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku odnotowaliśmy w naszym województwie 107 wypadków, śmierć poniosło 11 uczestników ruchu, rannych 99. Od 1 czerwca 2022 roku do 1 czerwca 2023 roku było 83 wypadki w rejonie przejść dla pieszych, tzw. potrącenia, 4 osoby poniosły śmierć i 81 osób było rannych – wymienia mł.asp. Renata Szpakowska. – To nadal są wysokie wartości, ale widać tendencję spadkową, co nas cieszy – dodaje policjantka.

Nowe regulacje, poza zwiększeniem bezpieczeństwa, mają także pozytywne efekty w sferze mentalnej. – Wprowadzenie tych przepisów, choć mało przejrzystych, oraz związana z tym faktem kampania medialna, przyniosły cenną wartość dodaną. Zauważam wzrost kultury jazdy. Kierowcy i piesi darzą się większym szacunkiem. Obserwuję także, że uczestnicy ruchu szanują swoje prawa i zwracają na siebie więcej uwagi. Statystki policji potwierdzają moje spostrzeżenie – mówi Maciej Kulka, właściciel lubelskiej szkoły nauki jazdy oraz biegły sądowy z dziedzinie ruchu drogowego.

Potwierdza to także lubelska policjantka. – Obserwujemy w rejonach przejść dla pieszych większą koncentrację kierujących, zmniejszenie prędkości oraz obserwację otoczenia. Wynika to zapewne ze znajomości tych nowych przepisów, a także z obawy konsekwencji, np. wysokiego mandatu karnego – dodaje mł.asp. Renata Szpakowska.

Kary są drakońskie. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach to 1500 złotych i 15 punktów karnych. (recydywa, czyli to samo wykroczenie w ciągu kolejnych dwóch lat, to 3000 zł mandatu i 15 punktów karnych), wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – 1500 złotych i 15 punktów karnych (recydywa – 3000 zł mandatu i 15 punktów karnych), omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 1500 złotych i 15 punktów karnych (recydywa – 3000 zł i 15 pkt. karnych).

Piesi mają jednak swoje obowiązki przy przekraczaniu jezdni. – Spoczywa na nich obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, polegający na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie – wyjaśnia policjantka.

Kierowcy jednak uważają, że część pieszych wykorzystuje te przepisy i zachowuje się na jezdni, jak przysłowie „święte krowy”. – Piesi, moim zdaniem, nadużywają tego przepisu traktując przejście, jak przedłużenie chodnika. Wciąż problemem są osoby przechodzące jezdnię po pasach z nosem w „komórce” – komentuje Jacek Pietruszka, kierowca z Lublina.

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych policja cyklicznie prowadzi działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. – Działania te z jednej strony mają na celu ujawniania wykroczeń zarówno pieszych, jak i kierujących w obrębie przejść dla pieszych. Chodzi o wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy bezpośrednio przed przejściem, omijanie pojazdu, który zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej przez pieszego, niekorzystanie z wyznaczonych przejść przy przekraczaniu jezdni, czy też korzystanie z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych – kończy mł.asp. Renata Szpakowska.