Lublin: Apollo, Anemon, Aleksander, a może Aster? Można wybrać imię dla źrebaka

Nowa przestrzeń dla młodych artystów w Lublinie. Studio, pracownia i atelier

Studio nagraniowe, pracownia rzeźby i scenografii oraz atelier grafiki i rysunku to tylko część tego, co ma powstać w piwnicach lubelskiego Centrum Kultury. Wczoraj Urząd Miasta ogłosił przetarg na przystosowanie pomieszczeń do działalności kulturalnej.