Bloki między kamienicami przy ul. Karmelickiej. Jak Ratusz idzie na rękę spółce Piotra Kowalczyka

– Nie chcemy obok takiego słonia – denerwuje się jeden z sąsiadów planowanej inwestycji. Roman Grzybek ma powody do złości i żalu, bo choć w sądowej batalii udowodnił swoje racje, to korzystnym wyrokiem cieszył się krótko. Na sąsiedniej posesji, przy Karmelickiej 7 i tak mogą stanąć dwa nowe budynki. Jeden będzie miał siedem kondygnacji, drugi pięć. Ten istniejący, w którym kiedyś mieścił się Instytut Stomatologii, kondygnacji ma sześć.

– W aktach sądowych jest opinia Towarzystwa Urbanistów Polskich. Im się to w głowie nie mieści, ale widocznie co wolno wojewodzie… – komentuje właściciel 200-letniej kamienicy przy Świętoduskiej 10. Nie ma wątpliwości, że gdy w sąsiedztwie powstaną tak wysokie bloki, to jego posesja znacznie straci na wartości. Słońca też będzie mniej.

Wpływowy właściciel dawnej stomatologii

Działka przy Karmelickiej 7 to łakomy kąsek dla dewelopera. Ponad pół hektara powierzchni, bez drzew, z jednym (za to dość wysokim) budynkiem, na terenie gdzie miasto nie uchwaliło planu zagospodarowania.

Uniwersytet Medyczny wystawia nieruchomość na sprzedaż kilka lat temu. W 2015 r. za 11 mln zł ma ją kupić spółka Idea Invest, ale ostatecznie do transakcji nie dochodzi. Nowy właściciel znajduje się dopiero kilka lat później – w 2019 rozpisany przez uczelnię pisemny przetarg wygrywa zarejestrowana rok wcześniej w Warszawie spółka QRL.

Zanim dojdzie do finalizacji transakcji, spółka zmienia główny przedmiot swojej działalności. Już nie jest to „zbieranie odpadów”, a „kupno i sprzedaż nieruchomości”. Zmienia się też na nazwa (obecnie to Helvetia Centrum) i skład osobowy spółki. Wychodzą z niej Piotr Augustyniak i Bartosz Bielski. Na ich miejsce pojawiają się Robert Siejka, Wojciech Lutek i Piotr Kowalczyk (do 2018 r. przewodniczący Rady Miasta Lublin, który z polityki zrezygnował dla „pracy naukowej”).

Urbaniści krytykują

Pełnomocnikiem spółki Helvetia jest Jerzy Korszeń, znany lubelski architekt, właściciel biura Studio-3, autor m.in. 14-pietrowca Unia Art. Residence, który przy Centrum Spotkania Kultur postawiła spółka DWP Unia (Cezary Wielgus, Wojciech Dzioba, Dariusz Piątek).

To arch. Korszeń składa do Urzędu Miasta Lublin wnioski o warunki zabudowy dla działki przy Karmelickiej. Do tej pory dla Helvetia Centrum miasto wydało trzy WZ-tki. Z tą, którą sąsiedzi planowanej inwestycji Świętoduskiej dostają do skrzynek, właściciele kamienicy przy Świętoduskiej idą do sądu.