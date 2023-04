Budowa S19 Lubartów – Lublin. Coś dobrego właśnie zaczęło się dziać

Dobrą informacją jednak jest to, że wniosek o wydanie ZRID został właśnie złożony do wojewody lubelskiego.

Dobra informacja na zakończenie tygodnia👍

Do Wojewody Lubelskiego trafił wniosek o wydanie decyzji ZRID dla budowy drogi #S19 #Lubartów - #Lublin. Po wydaniu decyzji będą mogły rozpocząć się prace w terenie👷‍♂️



➡️https://t.co/ZJD74D4yqD#ŁączymyPolskę #ViaCarpatia

- Złożenie wniosku o wydanie ZRID to kolejny ważny krok do realizacji tej inwestycji. Wydana decyzja, zwykle z rygorem natychmiastowej wykonalności, określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził Wojewoda Lubelski. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Decyzja odszkodowawcza będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości – podają drogowcy i wskazują, że jak tylko ZRID zostanie wydany, to można zaczynać prace w terenie.