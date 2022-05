Co się dzieje w laboratorium kryminalistycznym? Policja: Zależy nam na dobrej atmosferze w pracy

Skutek to m.in. wprowadzenie zmian organizacyjnych związanych z korzystaniem z nadgodzin. Nie ma natomiast zmian personalnych.

– Jest problem w relacji przełożony - podwładny i chcemy go rozwiązać, ale decyzje dyscyplinarne nie są zasadne. Bardzo chcemy aby atmosfera w laboratorium, była tak dobra jak wyniki w pracy osiągane przez pracowników. Nie może być tak, że ktoś z niechęcią przychodzi do pracy. Chcemy by w laboratorium panowały tak dobre nastroje jak w innych wydziałach – podkreśla Fijołek. – Dlatego za 5 miesięcy przeprowadzimy ponowną ankietę. Wtedy zobaczymy, czy sytuacja uległa poprawie i na tej podstawie podejmowane będą dalsze decyzje.

Nasi rozmówcy obawiają się jednak, że sprawa nie znajdzie szczęśliwego dla nich finału.

– Nie każdy ma predyspozycje żeby kierować ludźmi. Naczelnik takich nie ma. W dniu publikacji tekstu nie było go w pracy. Potem udawał, że nic się nie stało. W żaden sposób nie skomentował sprawy. Nie spytał, co może zrobić żeby rozwiązać problem. Obawiam się, że teraz się zacznie dokręcanie śruby – słyszymy.

– Chyba więcej emocji budzi dochodzenie jak dotarliście do dokumentów prowadzonego przez rzecznika dyscyplinarnego postępowania w tej sprawie niż szukanie rzeczywistego sposobu rozwiązania naszego problemu – to inny głos.

– Mimo to cieszę się, że ten tekst powstał. Mamy teraz w sobie więcej siły, bo wiemy że protestujących jest dużo więcej. Że to nie wymysł jakichś jednostek. Udało nam się też poznać mechanizm, w którym na osoby otwarcie mówiące o nieprawidłowościach budowane są plotki mające kwestionować ich wiarygodność i moralność. Wiemy, że oprócz walki o godne warunki pracy musimy też głośno mówić w ich obronie.