Cyrkonie zamiast diamentów u jubilera w Lublinie. Prywatne rozmowy nie mogły być dowodem

Komu podpadł Czerwony kapturek. Tydzień Zakazanych Książek w bibliotece w Poniatowej

Jeszcze do końca tygodnia można przekraczać biało-czerwona taśmę ostrzegawczą, by sięgać po zakazane lektury i zapisywać się w kolejkę do ich przeczytania. To akcja biblioteki przy ul. Fabrycznej, która kolejny raz obchodzi święto wolności czytania.