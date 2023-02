Czarnek "PiS-owskim deweloperem". Katolicka fundacja dostała 1 mln zł na lokal w apartamentowcu

- Te słowa nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. A konkurs, w ramach którego przekazano środki, był transparentny i od samego początku objęty nadzorem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne – powiedział Jakóbczyk.

- Nabyliśmy lokal użytkowy, nie apartament. Miejsce wybraliśmy ze względu na dostęp. Z uwagi na prowadzoną działalność chcemy pozyskać wolontariuszy z uczelni – dodała przedstawicielka władz fundacji, opisując podejmowane przez nią działania. - Działamy od 2017 roku. Wspieramy poradami psychologicznymi. Do tej pory korzystaliśmy z lokalu udostępnianego nam nieodpłatnie przez Urząd Miasta, gdzie raz w tygodniu przyjmowali nasi psycholodzy. Poza tym prowadzimy stypendium misyjne, wspieramy Eldine z Afryki, która bez naszej pomocy nie mogłaby się uczyć w swoim kraju. Mamy doświadczonych pedagogów, którzy udzielają wsparcia.

>>10 mln zł państwowych pieniędzy do podziału. Wiele nitek wiedzie do ministra Czarnka<<

Do sprawy odniósł się także Przemysław Czarnek. Minister edukacji jeszcze we wtorek, tuż po publikacji Tvn24.pl, był w sejmowych korytarzach pytany przez dziennikarzy o komentarz do doniesień portalu. - Wystawiacie się na śmieszność. 40 mln na 42 organizacje, to średnio po kilkaset tysięcy złotych na organizację – mówił. Dopytywany o kryteria rozpatrywania złożonych w programie wniosków stwierdził: - Podstawowe kryterium było takie: nie dajemy pieniędzy lewakom i komunistom, bo to jest sprzeczne z Konstytucją.