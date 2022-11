Długi weekend na lubelskich drogach. 46 nietrzeźwych kierowców w trzy dni

- Mundurowi przede wszystkim kontrolowali prędkość i stan trzeźwości kierujących. Ponadto podczas każdej kontroli drogowej sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów. Zwracali również uwagę na pieszych oraz przestrzeganie przepisów dotyczących noszenia elementów odblaskowych – tak lubelska policja opisuje swoje działania, które podejmowała w ciągu długiego weekendu.

Jeżeli ktoś nie musiał iść do pracy, to miał wolne od piątku do niedzieli. Jeżeli ktoś jeszcze wykorzystał urlop, to mógł liczyć na jeszcze więcej wolnego.

Od piątku na drogach województwa lubelskiego doszło do 7 wypadków drogowych, w których 8 osób odniosło obrażenia.

– Na szczęście na naszych drogach nie doszło do żadnego śmiertelnego wypadku – dodaje policja i wylicza dalej: - Podczas kontroli drogowych ujawniliśmy 46 nietrzeźwych kierujących i odnotowaliśmy także 87 kolizji drogowych.