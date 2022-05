Lublin. Do lasu i na pociąg po równym asfalcie

Pieniądze na ułożenie nawierzchni postanowiła wyłożyć Rada Dzielnicy Węglin Południowy, która przeznaczyła na to 50 tys. zł. Dwa razy tyle dorzuciło miasto i w ten sposób uzbierało się 150 tys. zł.

Funduszy wystarczyło na położenie asfaltu na odcinku 700 m, mierząc od wyjazdu z ul. Szafirowej. Ułatwiło to m.in. dojazd do przystanku kolejowego Lublin Zachodni oraz spacery mieszkańców pobliskich osiedli do lasu Stary Gaj.

– Aktualnie realizowane są jeszcze prace porządkowe i wykończeniowe – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. – Potrwają one najdłużej do końca miesiąca.