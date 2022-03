Dom Aktora w Lublinie przyjmie uchodźców

Dom Aktora przy ul. Radziszewskiego 2A powstał w 1974 roku. Znajdują się w nim 24 niewielkie mieszkania o powierzchni od 26 do 35 mkw., z których do niedawna korzystali aktorzy trzech lubelskich teatrów: Osterwy, Muzycznego i Andersena. Pomieszczenia były udostępniane także artystom, którzy przyjeżdżali do Lublina na zaproszenie tych instytucji.

W ubiegłym roku zarząd województwa zdecydował o zmianie przeznaczenia budynku. Mieszkania miały zostać zamienione na biura, a miejsce aktorów mieli zająć urzędnicy z marszałkowskich departamentów zajmujących się obsługą funduszy unijnych. Pod koniec lutego urząd ogłosił przetarg na zaprojektowanie przebudowy obiektu.

W związku trwającą od dwóch tygodni rosyjską inwazją na Ukrainę w ostatnich dniach zapadła decyzja, by pustej obecnie nieruchomości (z wyjątkiem działającej na parterze kawiarni) przywrócić charakter mieszkalny. Mieszkania mają zostać przeznaczone dla uciekających przed wojną uchodźców. Ma się w nich znaleźć miejsce dla ok. 100 osób.

– W miarę możliwości chcemy udostępnić je jak najszybciej – mówi Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy marszałka województwa. I dodaje, że odbędzie się to po zakończeniu niezbędnych prac remontowych. – Trwa instalacja białej armatury. Przed nami jeszcze przegląd gazowy i kominiarski. Kończymy przemalowywanie oraz kompletujemy wyposażenie, m.in. artykuły gospodarstwa domowego – wylicza.

Plany dotyczące przeniesienia do Domu Aktora marszałkowskich urzędników pozostają jednak aktualne. Planowana modernizacja budynku ma się rozpocząć na przełomie września i października.

Urząd Marszałkowski schronienia dla uchodźców szuka także w innych swoich nieruchomościach. – Trwają prace kompletujące ilość obiektów na terenie województwa z możliwością przeznaczenia na miejsca krótko- i długotrwałego pobytu – podsumowuje Małecki.